Валиева хотела облегчить произвольную программу на ОИ-2022, но испугалась реакции тренеров

Российская фигуристка Камила Валиева назвала переломный момент на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«До этого не было особо фотографов, а тут все вокруг с фотоаппаратами, все фотографируют, выкладывают сразу же то, как ты упала. Я вышла на раскатку и поняла, что всё», — сказала Валиева в интервью NHK.

Она добавила, что подумывала о том, чтобы облегчить произвольную программу.

«Но я испугалась, что мне скажут тренеры, почему не вошла во все прыжки, наверное, в тот момент я и сдалась», — добавила фигуристка.

На Олимпиаде-2022 в Пекине стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой от декабря 2021 года. Камила была допущена до личного турнира, где стала четвёртой. В январе 2024-го сборную России лишили командного золота.

Ранее Валиева заявила, что никогда сознательно не принимала допинг.