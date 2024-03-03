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Валиева хотела облегчить произвольную программу на ОИ-2022, но испугалась реакции тренеров

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Российская фигуристка Камила Валиева назвала переломный момент на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Валиева хотела облегчить произвольную программу на ОИ-2022, но испугалась реакции тренеров
  • РИА Новости

«До этого не было особо фотографов, а тут все вокруг с фотоаппаратами, все фотографируют, выкладывают сразу же то, как ты упала. Я вышла на раскатку и поняла, что всё», — сказала Валиева в интервью NHK.

Она добавила, что подумывала о том, чтобы облегчить произвольную программу.

«Но я испугалась, что мне скажут тренеры, почему не вошла во все прыжки, наверное, в тот момент я и сдалась», — добавила фигуристка.

На Олимпиаде-2022 в Пекине стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой от декабря 2021 года. Камила была допущена до личного турнира, где стала четвёртой. В январе 2024-го сборную России лишили командного золота.

Ранее Валиева заявила, что никогда сознательно не принимала допинг.

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