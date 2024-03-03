Тарасова назвала Кубок Первого канала в большей степени развлечением
- РИА Новости
«Ничего подобного я раньше не видела. Всё равно мне больше интересны чемпионаты Европы и мира — я люблю соревнования, а это больше увеселительное мероприятие», — цитирует Тарасову ТАСС.
Вместе с тем тренер призналась, что ей понравились прокаты фигуристов.
«Не буду никого выделять, потому что это командные соревнования. Но больше всего понравилось, что ребятам нравится в этом участвовать», — добавила она.
Команда Анны Щербаковой по итогам турнира набрала 129 баллов, коллектив Елизаветы Туктамышевой — 121 балл, команда Алины Загитовой — 120 баллов.
Ранее сообщалось, что Маргарита Базылюк из команды Алины Загитовой выиграла произвольную программу на Кубке Первого канала.