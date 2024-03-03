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Тарасова назвала Кубок Первого канала в большей степени развлечением

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Кубок Первого канала по фигурному катанию в Санкт-Петербурге больше напоминает шоу, а не соревнования.
Тарасова назвала Кубок Первого канала в большей степени развлечением
  • РИА Новости

«Ничего подобного я раньше не видела. Всё равно мне больше интересны чемпионаты Европы и мира — я люблю соревнования, а это больше увеселительное мероприятие», — цитирует Тарасову ТАСС.

Вместе с тем тренер призналась, что ей понравились прокаты фигуристов.

«Не буду никого выделять, потому что это командные соревнования. Но больше всего понравилось, что ребятам нравится в этом участвовать», — добавила она.

Команда Анны Щербаковой по итогам турнира набрала 129 баллов, коллектив Елизаветы Туктамышевой — 121 балл, команда Алины Загитовой — 120 баллов.

Ранее сообщалось, что Маргарита Базылюк из команды Алины Загитовой выиграла произвольную программу на Кубке Первого канала.

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