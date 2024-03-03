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Щербакова — о победе в КПК: эмоции переполняют

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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поделилась эмоциями от победы своей команды на Кубке Первого канала по фигурному катанию.
Щербакова — о победе в КПК: эмоции переполняют
  • РИА Новости

«Эмоции переполняют. Я горжусь нашей командой. У меня смешанные ощущения, потому что здесь должны сидеть ребята, которые завоевали эту золотую медаль — в каждом прокате выходили, боролись, каждый сделал максимум», — сказала Щербакова.

Фигуристы из её команды выиграли Кубок и 10 млн рублей.

Второе место занял коллектив Елизаветы Туктамышевой. Им вручили 8,5 млн рублей. Тройку лучших замкнула команда Алины Загитовой. Они получили 7 млн рублей.

Ранее Татьяна Тарасова назвала Кубок Первого канала в большей степени развлечением.

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