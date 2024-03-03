Загитова — о третьем месте на Кубке Первого канала: ребята выложились на максимум
- РИА Новости
«Да, ребята пошли с очень хорошей самоотдачей с первого дня, видно, что все были очень заряжены на борьбу, на победу. Хочу поблагодарить ребят за то, что они выложились на максимум. Сделали то, что от них зависело», — цитирует Загитову «Спорт-Экспресс».
Она поблагодарила команды соперников за то, что «действительно навязали очень серьёзную борьбу».
«С победой Аню, со вторым местом Лизу. Спасибо большое ребятам за такой праздник, это действительно делает фигурное катание в топе мира», — добавила Загитова.
Команда Анны Щербаковой по итогам турнира набрала 129 баллов, коллектив Елизаветы Туктамышевой — 121 балл, команда Алины Загитовой — 120 баллов.
Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова заявила, что Кубок Первого канала больше напоминает шоу, а не соревнования.