Загитова — о третьем месте на Кубке Первого канала: ребята выложились на максимум

Олимпийская чемпионка Алина Загитова высказалась о третьем месте своей команды на Кубке Первого канала по фигурному катанию 2024 года в Санкт-Петербурге.

«Да, ребята пошли с очень хорошей самоотдачей с первого дня, видно, что все были очень заряжены на борьбу, на победу. Хочу поблагодарить ребят за то, что они выложились на максимум. Сделали то, что от них зависело», — цитирует Загитову «Спорт-Экспресс».

Она поблагодарила команды соперников за то, что «действительно навязали очень серьёзную борьбу».

«С победой Аню, со вторым местом Лизу. Спасибо большое ребятам за такой праздник, это действительно делает фигурное катание в топе мира», — добавила Загитова.

Команда Анны Щербаковой по итогам турнира набрала 129 баллов, коллектив Елизаветы Туктамышевой — 121 балл, команда Алины Загитовой — 120 баллов.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова заявила, что Кубок Первого канала больше напоминает шоу, а не соревнования.