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Загитова: я сама клонировала дерево и буду смотреть, как оно растёт

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Российская фигуристка Алина Загитова поделилась впечатлениями от поездки в Альметьевск.
Загитова: я сама клонировала дерево и буду смотреть, как оно растёт
  • РИА Новости

«Сегодня был очень насыщенный день, я побывала на нефтяной и буровой скважине «Татнефти»! А ещё посетила Высшую школу нефти, в которой сама клонировала дерево и буду следить за тем, как оно растёт», — рассказала фигуристка в своём Telegram-канале.

Она также отметила, что сходила на матч «Нефтяник» — «Динамо СПб» и в перерыве успела провести небольшую автограф-сессию. 

5 декабря 2023 года Загитова заявила, что планирует преподавать в своей школе фигурного катания в Казани. Она также поблагодарила руководство Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле. 

Строительство школы олимпийской чемпионки планируется начать летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что Загитова не выступит на турнире шоу-программ «Русский вызов». 

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