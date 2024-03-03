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Туктамышева приостановила карьеру из-за изоляции российского спорта

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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объяснила приостановление карьеры недопуском российских спортсменов на международные старты.
Туктамышева приостановила карьеру из-за изоляции российского спорта
  • РИА Новости

«Я приняла такое решение, потому что я понимаю, что российских спортсменов пока ещё не допускают до международных стартов», — цитирует Туктамышеву NHK.

При этом она подчеркнула, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) «делает всё возможное, чтобы у спортсменов была мотивация».

«Разнообразные старты, новые проекты — это всё очень помогает. Но те спортсмены, которые уже почувствовали вкус побед, особенно международных, — им не хватает этих эмоций», — добавила 27-летняя Туктамышева.

Большинство спортивных международных федераций отстранили россиян и белорусов от стартов из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что команда Туктамышевой победила в конкурсе капитанов на Кубке Первого канала.

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