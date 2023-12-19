«Я не кукла»: Трусова записала вторую песню, на этот раз с Самоделкиной

Александра Трусова вместе с Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной презентовала песню «Я не кукла», которая стала вторым синглом фигуристки за год. Трек был неоднозначно встречен в спортивном мире. Комментатор Дмитрий Губерниев поддержал начинание девушек, а обозреватель RT Елена Вайцеховская отметила, что их творчество привлекает внимание, только пока спортсменки ярко выступают на льду.

Александра Трусова этим летом удивила поклонников, да и весь спортивный мир своей песней «Два крыла», которая сразу была опубликована с клипом. Тогда дебютная композиция фигуристки воспринималась скорее как пародия на современную поп-музыку и как лёгкая ирония над коллегами, ранее попробовавшими свои силы в вокале.

Трек вышел после выступлений Евгении Медведевой и Алины Загитовой. И если двукратная чемпионка мира пела в шоу «Маска», надев на себя костюм шаурмы, то победительница Игр в Пхёнчхане появилась вместе с Zivert на шоу «Влюблённые в фигурное катание». Тогда дебют девушки подвергся небольшой критике, поскольку она не попадала в фонограмму и была слышна обработка голоса.

В этом контексте песня Трусовой выглядела, действительно, забавным экспериментом без претензий на что-то серьёзное. Пётр Гуменник в шутку и вовсе назвал её гимном смелости. Ведь в композиции, как и принято в поп-музыке, очень простые мелодия и текст, а также большое число повторов припева.

«Благодаря постмодернистскому стилю и захватывающим звуковым пейзажам эта песня становится катализатором самопознания, призывая нас избавиться от ограничений конформизма и принять свободу быть собой. Она вдохновляет нас танцевать на хрупком льду наших мечтаний и парить на крыльях аутентичности. Этот трек оставляет прекрасное впечатление. Он искренне завораживает своей уникальной атмосферой и сильным воздействием. Саша смело поднимает важные темы. Я уверен, что эта песня завоюет сердца многих слушателей. А я теперь думаю, не записать ли и мне свой трек», — заявил тогда фигурист в комментарии «Матч ТВ».

Выступления Саши под свой же трек лишь подтверждали слова песни: «Кто сказал, что нельзя? Я сказала, можно». А её потрясающее катание смягчало впечатление от не самого сильного вокала. Однако на этом Трусова не остановилась. Во вторник, 19 декабря, вместе с Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной она презентовала новый трек «Я не кукла».

«С безумным трепетом мы готовы представить вам нашу песню! Для нас это не просто совместная работа, а трансформация нашей дружбы во что-то большее», — написала Трусова в социальных сетях.

Одним из первых поддержал начинание девушек Дмитрий Губерниев, который, к слову, и сам выступает в группе Guber Band.

«Девчонки успешно наступают по всем фронтам. Не сидят на месте. Мне всё это остаётся только приветствовать. Да здравствуют различные коллаборации между фигуристами, футболистами, лыжниками! Деятельная натура сейчас себя сможет применить», — сказал комментатор «Спорт-Экспрессу».

Автором и продюсером песни выступил Вадим Антонов. Он создавал и первый сингл Саши. Специалист отметил, что сам занимался с девушками вокалом и поиском манеры исполнения.

«Как родилась идея? Всё просто. Позвонила Саша и попросила меня написать песню для неё и её подруг. Так и родилась «Я не кукла». Конечно же, я сохранил сюжетную линию жизненной позиции Саши: «Если права и уверена — значит, можно». Мы это отразили в песне «Два крыла»: «Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно!» Даже вышел Сашин мерч с этой фразой! Поклонники Саши с первого дня выхода песни её цитировали и продолжают цитировать, а теперь могут и носить мерч с этой фразой», — рассказал Антонов.

Правда, те любители фигурного катания, которые послушали вторую песню, уже успели трансформировать слова Саши в «можно — не значит, что нужно», поскольку композиция нового трио не сильно отличается от летнего сингла фигуристки ни по вокалу, ни по содержанию.

Музыкальный продюсер Андрей Юрец, в свою очередь, высказал мнение, что использованные в треке тенденции устарели.

«В данном случае не стоит говорить об интеллектуальной музыке, это больше проходная и танцевальная песня. Слышно, что Саша поёт сама, выведен её тембр голоса. Но, мне кажется, ей ещё рановато. Нормально, когда даже опытный артист использует бэк-вокалы или искусственный интеллект. Можно добавить пачки бэк-вокалов, как это делают у нас и на Западе», — сказал продюсер в комментарии Sport24.

А по словам обозревателя RT Елены Вайцеховской, музыкальное творчество девушек интересно до тех пор, пока они продолжают хорошо кататься.

«Клип Саши Трусовой, Софы Самоделкиной и Марии Левушкиной (тоже фигуристка) напомнил совсем давнюю историю о том, как Анна Курникова, о которой весь теннисный бомонд уже говорил как о таланте невероятного масштаба, снялась для обложки какого-то очень модного журнала — не помню за давностью лет названия, — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале. — Процесс до такой степени понравился девушке, что она даже сказала в каком-то интервью, что думает вообще переключиться с тенниса на модельный бизнес. Дескать, сложного ничего нет, а гонорары вполне сопоставимы с теннисными».

«Съёмка, кстати, была роскошной, очень тогда запомнилась, и, на мой взгляд, многим профессиональным моделям там было чему позавидовать. Но Анне, как мне потом рассказали люди из её близкого окружения, быстро дали понять: модельному бизнесу, как и любому другому, она интересна только до тех пор, пока классно играет в теннис», — добавила Вайцеховская.

Как бы в подтверждение слов обозревателя можно привести в пример Аделину Сотникову и Максима Ковтуна. Олимпийская чемпионка в паре с IVKA в 2021 году записала песню «Сталь», причём получилось очень неплохо, а у чемпиона России даже есть альбом в стиле рэп. Однако про их творчество сейчас мало кто говорит.

А возвращаясь к Трусовой, хочется вспомнить слова Алексея Ягудина, который в 2007-м году снялся в клипе с Викторией Дайнеко на трек «Иголка» и исполнил в нём целый куплет. После этого фигурист признался: петь он не умеет.

«Если не пробуешь, то никогда не узнаешь, что ты, может быть, гениальный певец. Я запел и через полчаса после записи песни понял, что это не моё. Ещё там шутили надо мной ребята: «Как ты вообще в спорте? У тебя же слуха нет». А я от эмоций всегда иду», — объяснял Ягудин.