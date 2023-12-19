Автор песни Трусовой: Саша попросила меня написать песню для неё и её подруг
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«Позвонила Саша и попросила написать песню для неё и её подруг. Так и родилась «Я не кукла». Я сохранил сюжетную линию жизненной позиции Саши: если права и уверена — значит, можно», — говорится на YouTube-канале Антонова.
Песню «Я не кукла» 19-летняя россиянка записала вместе с соотечественницей Софьей Самоделкиной и болгарской фигуристкой Марией Левушкиной.
В июне Трусова выпустила дебютную композицию под названием «Два крыла».
Ранее сообщалось, что Трусова посетила концерт российского певца Вани Дмитриенко.