Автор песни Трусовой: Саша попросила меня написать песню для неё и её подруг

Вадим Антонов, автор новой песни серебряной призёрки Олимпийских игр по фигурному катанию Александры Трусовой и её подруг «Я не кукла», рассказал о создании композиции.

«Позвонила Саша и попросила написать песню для неё и её подруг. Так и родилась «Я не кукла». Я сохранил сюжетную линию жизненной позиции Саши: если права и уверена — значит, можно», — говорится на YouTube-канале Антонова.

Песню «Я не кукла» 19-летняя россиянка записала вместе с соотечественницей Софьей Самоделкиной и болгарской фигуристкой Марией Левушкиной.

В июне Трусова выпустила дебютную композицию под названием «Два крыла».

Ранее сообщалось, что Трусова посетила концерт российского певца Вани Дмитриенко.