RT в Telegram
Подпишись

Автор песни Трусовой: Саша попросила меня написать песню для неё и её подруг

Короткая ссылка
Вадим Антонов, автор новой песни серебряной призёрки Олимпийских игр по фигурному катанию Александры Трусовой и её подруг «Я не кукла», рассказал о создании композиции.
Автор песни Трусовой: Саша попросила меня написать песню для неё и её подруг
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Позвонила Саша и попросила написать песню для неё и её подруг. Так и родилась «Я не кукла». Я сохранил сюжетную линию жизненной позиции Саши: если права и уверена — значит, можно», — говорится на YouTube-канале Антонова.

Песню «Я не кукла» 19-летняя россиянка записала вместе с соотечественницей Софьей Самоделкиной и болгарской фигуристкой Марией Левушкиной.

В июне Трусова выпустила дебютную композицию под названием «Два крыла».

Ранее сообщалось, что Трусова посетила концерт российского певца Вани Дмитриенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить