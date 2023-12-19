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Тарасова: не слышала и не буду слушать, как поёт Трусова

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выход новой песни Александры Трусовой «Я не кукла».
Тарасова: не слышала и не буду слушать, как поёт Трусова
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я не смотрела клип, не слышала и не буду слушать то, как она поёт. Советы о её творчестве будем давать, когда Саша сама спросит, но она никогда не спрашивает их — ни у меня, ни у кого!» — цитирует Тарасову Sport24.

Песню «Я не кукла» 19-летняя россиянка записала вместе с соотечественницей Софьей Самоделкиной и болгарской фигуристкой Марией Левушкиной.

В июне Трусова выпустила дебютную композицию под названием «Два крыла».

Ранее Вадим Антонов, автор новой песни Трусовой и её подруг «Я не кукла», рассказал о создании композиции.

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