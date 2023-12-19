Соколова заявила о проблемах с коньками у российских фигуристов
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«Главная проблема сегодня, возникшая из-за санкций, — это отсутствие возможности оперативно приобрести коньки для фигурного катания», — приводит слова Соколовой «РБК Спорт».
По словам тренера, её подопечные привыкли кататься в коньках, которые производят в Канаде.
«В связи с санкциями компания прекратила поставлять коньки на российский рынок, и единственная возможность их купить — это заказывать через местных жителей, проживающих в США, Европе или Канаде, поэтому в 2023 году они шли к нам два с половиной месяца», — заявила она.
Выступающие под руководством 43-летнего специалиста фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко примут участие в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате России по фигурному катанию 2024 года, который пройдёт в Челябинске с 21 по 24 декабря.
Ранее российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о проблемах с патронами.