Соколова заявила о проблемах с коньками у российских фигуристов

Российский тренер по фигурному катанию Елена Соколова рассказала о проблемах с инвентарём, которые возникли из-за международных санкций в отношении России.

«Главная проблема сегодня, возникшая из-за санкций, — это отсутствие возможности оперативно приобрести коньки для фигурного катания», — приводит слова Соколовой «РБК Спорт».

По словам тренера, её подопечные привыкли кататься в коньках, которые производят в Канаде.

«В связи с санкциями компания прекратила поставлять коньки на российский рынок, и единственная возможность их купить — это заказывать через местных жителей, проживающих в США, Европе или Канаде, поэтому в 2023 году они шли к нам два с половиной месяца», — заявила она.

Выступающие под руководством 43-летнего специалиста фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко примут участие в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате России по фигурному катанию 2024 года, который пройдёт в Челябинске с 21 по 24 декабря.

Ранее российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о проблемах с патронами.