Бабиков рассказал о проблемах с патронами у российских биатлонистов
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«Сейчас сложно найти патроны. Все стреляют кто что нашёл. Если раньше отстреливали партии лучших в мире, то сейчас это просто остатки какие-то. Кто стреляет со шведского, кто с чего. Но справляемся», — цитирует Бабикова «Матч ТВ».
Сегодня у мужчин состоялся большой масс-старт на 15 км в рамках второго этапа Кубка России — 2023/24. Победителем гонки стал Эдуард Латыпов.
На второй позиции финишировал белорус Антон Смольский (+12,8). Третий — россиянин Кирилл Бажин (+20,4).
Ранее сообщалось, что Наталья Шевченко победила в гонке преследования на этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.