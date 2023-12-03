Чемпион мира Антон Бабиков рассказал о проблемах с патронами у российских биатлонистов.

«Сейчас сложно найти патроны. Все стреляют кто что нашёл. Если раньше отстреливали партии лучших в мире, то сейчас это просто остатки какие-то. Кто стреляет со шведского, кто с чего. Но справляемся», — цитирует Бабикова «Матч ТВ».

Сегодня у мужчин состоялся большой масс-старт на 15 км в рамках второго этапа Кубка России — 2023/24. Победителем гонки стал Эдуард Латыпов.

На второй позиции финишировал белорус Антон Смольский (+12,8). Третий — россиянин Кирилл Бажин (+20,4).

Ранее сообщалось, что Наталья Шевченко победила в гонке преследования на этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.