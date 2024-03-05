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Слуцкая считает, что российским спортсменам нужно ехать на Олимпиаду-2024

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Призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая считает, что российским спортсменам нужно ехать на Олимпийские игры в Париже.
Слуцкая считает, что российским спортсменам нужно ехать на Олимпиаду-2024
  • РИА Новости

«Сейчас меня опять закидают, но, если есть возможность, надо выступать на Играх. Мы своих героев знаем в лицо, кто бы что ни говорил», — сказала Слуцкая в интервью Алле Шишкиной для канала «Без воды».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее Жуков заявил, что российским спортсменам выставляют неприемлемые условия для участия в Олимпиаде.

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