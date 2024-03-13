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Коган заявил, что ни один тренер не мог дать допинг Валиевой

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что ни один тренер не мог дать допинг фигуристке Камиле Валиевой.
Коган заявил, что ни один тренер не мог дать допинг Валиевой
  • РИА Новости

«Никакой тренер ничего Валиевой не давал. Всех проверяли соответствующие органы», — приводит слова Когана ТАСС.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Татьяна Тарасова высказала мнение, что только тренер мог дать допинг Валиевой.

Ранее Тутберидзе призвала Тарасову извиниться за слова о допинге Валиевой.

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