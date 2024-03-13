Коган заявил, что ни один тренер не мог дать допинг Валиевой
- РИА Новости
«Никакой тренер ничего Валиевой не давал. Всех проверяли соответствующие органы», — приводит слова Когана ТАСС.
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
Татьяна Тарасова высказала мнение, что только тренер мог дать допинг Валиевой.
Ранее Тутберидзе призвала Тарасову извиниться за слова о допинге Валиевой.