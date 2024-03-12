Тарасова — о допинге фигуристки Валиевой: только тренер мог дать таблетку

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказала мнение, что тренер мог дать допинг фигуристке Камиле Валиевой.

«Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку?» — сказала Тарасова в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

7 марта стало известно, что Валиеву исключили из состава сборной России за нарушение антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что ISU будет проверять на допинг дисквалифицированную Валиеву.