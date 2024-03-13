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Тутберидзе призвала Тарасову извиниться за слова о допинге Валиевой

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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на претензии Татьяны Тарасовой из-за допингового дела Камилы Валиевой.
Тутберидзе призвала Тарасову извиниться за слова о допинге Валиевой
  • РИА Новости

«Хочется проигнорировать, чтобы не замараться от этой грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя всё списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, на этот раз я жду от вас официальных извинений», — написала Тутберидзе в соцсетях.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Тарасова высказала мнение, что только тренер мог дать допинг Валиевой.

Ранее Роднина ответила на слова Тарасовой в адрес тренера Валиевой.

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