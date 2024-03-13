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Роднина — о претензиях Тарасовой к тренерам из-за дела Валиевой: сначала докажите — потом обвиняйте

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Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина ответила на слова Татьяны Тарасовой в адрес тренера Камилы Валиевой.
Роднина — о претензиях Тарасовой к тренерам из-за дела Валиевой: сначала докажите — потом обвиняйте
  • РИА Новости

«Если смотреть по законодательству — там совершенно четко расписано, кто несет ответственность и какую. Тренера не надо обвинять. Сначала докажите — потом обвиняйте», — приводит слова Родниной «РБК Спорт».

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Тарасова высказала мнение, что только тренер мог дать допинг Валиевой.

Ранее в WADA заявили, что у них нет доказательств вины Тутберидзе в деле Валиевой.

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