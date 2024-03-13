Роднина — о претензиях Тарасовой к тренерам из-за дела Валиевой: сначала докажите — потом обвиняйте
- РИА Новости
«Если смотреть по законодательству — там совершенно четко расписано, кто несет ответственность и какую. Тренера не надо обвинять. Сначала докажите — потом обвиняйте», — приводит слова Родниной «РБК Спорт».
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
Тарасова высказала мнение, что только тренер мог дать допинг Валиевой.
Ранее в WADA заявили, что у них нет доказательств вины Тутберидзе в деле Валиевой.