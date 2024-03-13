В WADA заявили, что у них нет доказательств вины Тутберидзе в деле Валиевой
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Он заявил об этом AP.
«Очевидно, что очень неприятно, когда видишь, что было решено принести в жертву спортсменку, а не указать, кто помог ей с допингом», — сказал Ниггли.
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
7 марта стало известно, что Валиеву исключили из состава сборной России за нарушение антидопинговых правил.
Ранее Татьяна Тарасова высказала мнение, что тренер мог дать допинг Валиевой.