В WADA заявили, что у них нет доказательств вины Тутберидзе в деле Валиевой

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что у них «нет прямых доказательств» вины тренера Этери Тутберидзе в деле фигуристки Камилы Валиевой.

Он заявил об этом AP.

«Очевидно, что очень неприятно, когда видишь, что было решено принести в жертву спортсменку, а не указать, кто помог ей с допингом», — сказал Ниггли.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

7 марта стало известно, что Валиеву исключили из состава сборной России за нарушение антидопинговых правил.

Ранее Татьяна Тарасова высказала мнение, что тренер мог дать допинг Валиевой.