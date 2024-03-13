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Вайцеховская: не пойму, за что именно должна извиниться Тарасова перед Тутберидзе

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Обозреватель RT Елена Вайцеховская прокомментировала пост тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, в котором она потребовала извинений от Татьяны Тарасовой за слова о допинге Камилы Валиевой.
Вайцеховская: не пойму, за что именно должна извиниться Тарасова перед Тутберидзе
  • РИА Новости

«Прекрасно понимаю, что именно так сильно зацепило Этери Тутберидзе в подтексте слов Татьяны Тарасовой, но при этом не пойму, за что именно должна извиниться Тарасова, даже если из чисто конъюнктурных соображений она это сделает.

Татьяна Анатольевна на самом деле сформулировала (и, как мне показалось, вообще безотносительно Тутберидзе и Валиевой) основополагающую в большом спорте вещь: спортсмен не имеет права принять какое-то снадобье, таблетку, микстуру никак иначе, кроме как из рук (или с одобрения) собственного тренера. Точно так же, как врач не имеет никакого права рекомендовать спортсмену препарат, не согласовав свою рекомендацию с тренером и не получив от него добро.

Могу ошибаться, конечно, но, думаю, реакция Этери связана и с этим тоже. Она и сама, как профессионал, могла бы повторить слова Тарасовой, если бы речь шла о другой спортсменке. Потому что с точки зрения спорта высших достижений это аксиома — правило, не требующее доказательств», — написала Вайцеховская.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Тарасова высказала мнение, что только тренер мог дать допинг Валиевой.

Ранее Роднина ответила на слова Тарасовой в адрес тренера Валиевой.

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