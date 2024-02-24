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Винер назвала Тутберидзе величайшим тренером

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Считаю её очень хорошим тренером, величайшим. Она уже на одном уровне с Тарасовой», — приводит слова Винер «Матч ТВ».

24 февраля Тутберидзе исполнилось 50 лет.

Под её руководством олимпийскими чемпионками стали Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова. Серебряными призёрами Игр становились Евгения Медведева и Александра Трусова. В группе занимаются чемпионки России Аделия Петросян и Софья Акатьева, а также Александра Бойкова, Дмитрий Козловский и другие.

Ранее Матыцин высказался о Тутберидзе.

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