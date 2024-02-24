Матыцин отметил, что Тутберидзе удалось создать уникальную команду тренеров
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«За годы своей профессиональной деятельности она вырастила плеяду талантливых и успешных спортсменов. Тутберидзе удалось создать уникальную команду тренеров, каждый из которых является профессионалом высочайшего класса. Желаю Этери Георгиевне продолжать успешную карьеру тренера», — приводит слова Матыцина ТАСС.
24 февраля Тутберидзе исполнилось 50 лет.
Под её руководством олимпийскими чемпионками стали Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова. Серебряными призёрами Игр становились Евгения Медведева и Александра Трусова. В группе также занимаются Аделия Петросян, Софья Акатьева, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский и другие.
Ранее сообщалось, что Дудаков назвал Тутберидзе добрым и весёлым человеком.