New York Times: у 23 китайских пловцов обнаружили допинг перед Олимпиадой в Токио

У 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин.

Как сообщает The New York Times, в Китае признали результаты тестирования, но заявили, что вещество было употреблено непреднамеренно.

В антидопинговом агентстве страны считают, что триметазидин мог попасть в организм пловцов из-за испорченных продуктов питания.

В издании отмечают, что национальные и международные антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли Всемирному антидопинговому агентству (WADA) разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии и использовании допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимание.

Среди спортсменов, в пробе которых обнаружили допинг, фигурируют Чжан Юйфэй, Ван Шунь и Цинь Хайян.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Греции сдал положительный допинг-тест после матча квалификации Евро.