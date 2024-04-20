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New York Times: у 23 китайских пловцов обнаружили допинг перед Олимпиадой в Токио

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У 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин.
New York Times: у 23 китайских пловцов обнаружили допинг перед Олимпиадой в Токио
  • AFP
  • © Charly TRIBALLEAU

Как сообщает The New York Times, в Китае признали результаты тестирования, но заявили, что вещество было употреблено непреднамеренно.

В антидопинговом агентстве страны считают, что триметазидин мог попасть в организм пловцов из-за испорченных продуктов питания.

В издании отмечают, что национальные и международные антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли Всемирному антидопинговому агентству (WADA) разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии и использовании допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимание.

Среди спортсменов, в пробе которых обнаружили допинг, фигурируют Чжан Юйфэй, Ван Шунь и Цинь Хайян.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Греции сдал положительный допинг-тест после матча квалификации Евро.

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