Тарасова не верит в успешность экранизации истории Костомарова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на то, что режиссёр Сарик Андреасян снимет фильм об олимпийском чемпионе Романе Костомарове.

«Кто это Андреасян? Нет, не верю в хорошую экранизацию», — цитирует Тарасову РИА Новости.

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров рассказал, что до сих пор в шоке от последствий перенесённой болезни.