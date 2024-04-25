Тарасова не верит в успешность экранизации истории Костомарова
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«Кто это Андреасян? Нет, не верю в хорошую экранизацию», — цитирует Тарасову РИА Новости.
10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног.
17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.
Ранее Костомаров рассказал, что до сих пор в шоке от последствий перенесённой болезни.