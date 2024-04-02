Фигурист Ветлугин провёл первые тренировки в группе Рукавицына

Российский фигурист Матвей Ветлугин может перейти из группы Алексея Мишина в команду Евгения Рукавицына.

«Ветлугин изъявил желание попробовать свои силы в команде тренера Евгения Рукавицына», — приводит слова пресс-службы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга ТАСС.

Спортсмен является победителем этапа российской серии Гран-при. На чемпионате России в Челябинске Ветлугин занял 14-е место. На Всероссийской Спартакиаде в Магнитогорске он расположился на десятой строчке.

Ранее российский тренер Алексей Тихонов высказался о роли Этери Тутберидзе в тренировках Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.