Тихонов: Тутберидзе уделяет Бойковой и Козловскому много времени

Российский тренер Алексей Тихонов высказался о роли Этери Тутберидзе в тренировках Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

«Тутберидзе уделяет очень много внимания именно катанию и эмоциональной составляющей. Есть ещё много над чем работать. В её центре все трудятся очень хорошо, потому что по-другому здесь не работает», — цитирует Тихонова ТАСС.

В мае 2023 года стало известно о переходе Бойковой и Козловского из группы Тамары Москвиной в группу Тутберидзе. Они являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призёрами чемпионата мира (2021). На Олимпиаде 2022 года пара заняла четвёртое место.

Ранее Тарасов высказал мнение о работе Этери Тутберидзе с фигуристами.