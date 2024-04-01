Тарасов: в постановках у Тутберидзе исключительный вкус, она видит тончайшие детали

Тренер Филипп Тарасов высказал мнение о работе Этери Тутберидзе с фигуристами.

«Тутберидзе активно вовлечена в работу. В постановках у неё исключительный вкус, и она видит тончайшие детали. Новых ребят в группе она сама отсматривает», — цитирует Тарасова РИА Новости.

Под руководством 50-летнего тренера олимпийскими чемпионками стали Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова. Серебряными призёрами Игр становились Евгения Медведева и Александра Трусова. В группе также занимаются Аделия Петросян, Софья Акатьева, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский и другие.

Ранее Олег Матыцин отметил, что Тутберидзе удалось создать уникальную команду тренеров.