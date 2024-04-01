RT в Telegram
Подпишись

Тарасов: в постановках у Тутберидзе исключительный вкус, она видит тончайшие детали

Короткая ссылка
Тренер Филипп Тарасов высказал мнение о работе Этери Тутберидзе с фигуристами.
Тарасов: в постановках у Тутберидзе исключительный вкус, она видит тончайшие детали
  • РИА Новости

«Тутберидзе активно вовлечена в работу. В постановках у неё исключительный вкус, и она видит тончайшие детали. Новых ребят в группе она сама отсматривает», — цитирует Тарасова РИА Новости.

Под руководством 50-летнего тренера олимпийскими чемпионками стали Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова. Серебряными призёрами Игр становились Евгения Медведева и Александра Трусова. В группе также занимаются Аделия Петросян, Софья Акатьева, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский и другие.

Ранее Олег Матыцин отметил, что Тутберидзе удалось создать уникальную команду тренеров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить