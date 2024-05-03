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Малинин допустил, что сможет приземлить пятерной прыжок

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Американский фигурист Илья Малинин считает, что может приземлить пятерной прыжок.
Малинин допустил, что сможет приземлить пятерной прыжок
  • AFP

«20—30 лет назад люди говорили, что тройной аксель невозможен. Теперь фигуристы с лёгкостью делают четыре оборота в воздухе, а я стал первым, кто сделал четыре с половиной. Я действительно думаю, что смогу приземлить пятерной прыжок», — приводит слова Малинина The Guardian.

Малинин является чемпионом мира по фигурному катанию. На первенстве 2024 года он прыгнул шесть четверных прыжков, включая четверной аксель, и получил за прокат 227,79 балла, побив мировой рекорд.

Родители Малинина, фигуристы Роман Скорняков и Татьяна Малинина, являются уроженцами России. В 1990-х семья переехала в США.

Ранее Тарасова прокомментировала возможную натурализацию Малинина.

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