Малинин допустил, что сможет приземлить пятерной прыжок

Американский фигурист Илья Малинин считает, что может приземлить пятерной прыжок.

«20—30 лет назад люди говорили, что тройной аксель невозможен. Теперь фигуристы с лёгкостью делают четыре оборота в воздухе, а я стал первым, кто сделал четыре с половиной. Я действительно думаю, что смогу приземлить пятерной прыжок», — приводит слова Малинина The Guardian.

Малинин является чемпионом мира по фигурному катанию. На первенстве 2024 года он прыгнул шесть четверных прыжков, включая четверной аксель, и получил за прокат 227,79 балла, побив мировой рекорд.

Родители Малинина, фигуристы Роман Скорняков и Татьяна Малинина, являются уроженцами России. В 1990-х семья переехала в США.

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