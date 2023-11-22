Фигурист Савосин заявил, что не думает о смене спортивного гражданства

Российский фигурист Роман Савосин рассказал, как относится к спортсменам, меняющим гражданство.

«Выступать за другую страну — не мой путь. Даже не думал об этом, меня полностью устраивают соревнования внутри России. У меня много друзей выступает за другие сборные. Отношусь с пониманием, это их выбор. Но не мой, у всех свой путь», — приводит слова Савосина «Спорт-Экспресс».

9 октября стало известно, что Международный союз конькобежцев оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Андрей Мозалёв высказался о длительном отстранении от международных стартов.