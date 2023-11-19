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Мозалёв: жаль наших юниоров, которые не были на международных стартах

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Чемпион мира среди юниоров российский фигурист Андрей Мозалёв высказался о длительном отстранении от международных стартов.
Мозалёв: жаль наших юниоров, которые не были на международных стартах
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Подзатянулось это всё уже. Думал, будет быстрее, а нет. Сейчас такие мысли появляются: а будут ли у меня ещё международные старты? Лично мне очень жаль наших юниоров, которые ещё ни разу не были на этапах Гран-при и других турнирах», — цитирует Мозалёва РИА Новости. 

20-летний спортсмен на пятом этапе Гран-при в Самаре успешно выполнил три четверных прыжка, однако допустил степ-аут на тройном акселе. По сумме двух программ он набрал 258,69 балла и стал четвёртым по итогам турнира.

9 октября стало известно, что Международный союз конькобежцев оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.  

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Ирина Роднина прокомментировала проведение Гран-при России по фигурному катанию.

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