Мозалёв: жаль наших юниоров, которые не были на международных стартах

Чемпион мира среди юниоров российский фигурист Андрей Мозалёв высказался о длительном отстранении от международных стартов.

«Подзатянулось это всё уже. Думал, будет быстрее, а нет. Сейчас такие мысли появляются: а будут ли у меня ещё международные старты? Лично мне очень жаль наших юниоров, которые ещё ни разу не были на этапах Гран-при и других турнирах», — цитирует Мозалёва РИА Новости.

20-летний спортсмен на пятом этапе Гран-при в Самаре успешно выполнил три четверных прыжка, однако допустил степ-аут на тройном акселе. По сумме двух программ он набрал 258,69 балла и стал четвёртым по итогам турнира.

9 октября стало известно, что Международный союз конькобежцев оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Ирина Роднина прокомментировала проведение Гран-при России по фигурному катанию.