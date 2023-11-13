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Роднина назвала «первенством ЖЭКа» Гран-при России

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Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Ирина Роднина прокомментировала проведение Гран-при России по фигурному катанию.
Роднина назвала «первенством ЖЭКа» Гран-при России
  • РИА Новости

«Я не смотрю первенство ЖЭКа. Мне, участнице десяти чемпионатов мира и трёх Олимпиад, смотреть Гран-при, где только россияне, нет интереса. Меня это не волнует», — цитирует Роднину «СЭ».

9 октября стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.  

Ранее сообщалось, что ФФККР и СКР отозвали иск из CAS на решение ISU об отстранении от турниров.

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