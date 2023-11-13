Роднина назвала «первенством ЖЭКа» Гран-при России

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Ирина Роднина прокомментировала проведение Гран-при России по фигурному катанию.

«Я не смотрю первенство ЖЭКа. Мне, участнице десяти чемпионатов мира и трёх Олимпиад, смотреть Гран-при, где только россияне, нет интереса. Меня это не волнует», — цитирует Роднину «СЭ».

9 октября стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что ФФККР и СКР отозвали иск из CAS на решение ISU об отстранении от турниров.