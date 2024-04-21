Откровения Трусовой, конфуз Туктамышевой и постановка Косторной: что обсуждают в мире фигурного катания

Александра Трусова впервые поделилась подробностями расставания с Марком Кондратюком. По словам серебряного призёра Олимпийских игр, инициатором разрыва выступил Кондратюк, после чего она несколько месяцев приходила в себя. Тем временем Алёна Косторная поставила программу 12-летней Елене Костылевой, а Михаил Коляда отправился вместе с женой работать тренером в академию фигурного катания в Китай. Конфуз на шоу во Владивостоке произошёл с Елизаветой Туктамышевой: прямо во время прыжка со спортсменки слетели штаны.

Переживания Трусовой из-за Кондратюка

Александра Трусова наконец раскрыла подробности расставания с Марком Кондратюком. Фигуристы начали встречаться после Олимпиады в Пекине, однако уже летом прошлого года поползли слухи о разрыве. Тем не менее оба до сих пор никак это не комментировали.

Но теперь, похоже, прошло достаточно времени, чтобы болельщики наконец узнали правду. По словам Саши, инициатором прекращения отношений стал юноша.

«Он так решил, меня просто как бы перед фактом поставил, что «всё, не готов больше». Вот. Это его выбор, я очень долго пыталась вернуть всё, как было, поэтому особо нигде не говорила, ничего не писала, старалась как-то обходить эту информацию», — рассказала фигуристка в интервью Okko.

При этом, как призналась Трусова, расставание она перенесла тяжело. С начала августа по ноябрь родные помогали ей справиться с переживаниями. Но на публике девушка старалась оставаться жизнерадостной и весёлой.

«Я считаю, что свои проблемы передавать людям — это не очень хорошо, не очень правильно. Потому что люди хотят видеть позитив, а не понимать, что «вот она сейчас там переживает». В моменты, когда мне было плохо, когда я переживала, все говорили, что я очень счастливая — на видео. Да, я умею так. И я поняла, что это в принципе для меня работа. Если я пошла на работу и я где-то должна быть счастливая, улыбчивая и так далее, я там буду такая.

А то, что происходит дома, никак не выходит за пределы дома и моей семьи – и то не всей, мамы. И моих подруг. Это люди, которые меня выводили из какого-то состояния вот этого», — объяснила фигуристка.

Также она рассказала, что с удовольствием запишет трек с Александром Галлямовым. Правда, пока не очень понимает, в каком формате это возможно, поскольку для записи двух предыдущих песен она вместе с подругами специально занималась вокалом.

Конфуз Туктамышевой

Забавный эпизод произошёл во время шоу Этери Тутберидзе во Владивостоке. Конфуз случился с Елизаветой Туктамышевой, когда она выступала с показательным номером под песню Рианны.

По задумке во время проката спортсменка должна была эффектно снять красные брюки с кофтой и остаться в чёрном комбинезоне. Однако штаны слетели раньше запланированного — во время одного из прыжков.

«Лёгким движением руки брюки превращаются… в элегантные шорты!» Теперь вы поняли, что значит фраза «выпрыгнуть из штанов», — пошутила Туктамышева в социальной сети.

Интересно, что на шоу Тутберидзе фигуристы стараются радовать зрителей не только яркими номерами, но и элементами ультра-си. Так, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский вновь исполнили четверной выброс, а юная Маргарита Базылюк исполнила каскад из двух квадов.

Тренерский опыт Коляды

Завершивший карьеру Михаил Коляда теперь будет работать в академии Pangqing Tongjian в Пекине, которой заведуют двукратные чемпионы мира в парном катании Пан Цин и Тун Цзянь. Тренировать в Китае планирует и жена спортсмена Дарья.

Как отметила бывшая наставница бронзового призёра ЧМ-2018 Татьяна Мишина, новый опыт поможет фигуристу определиться с будущим и понять, хочет ли он связать свою жизнь с этим родом деятельности.

«Миша хочет попробовать себя на новом поприще. А Китай сейчас — раскрученное, перспективное направление. Это серьёзный шаг, чтобы понять, как работать тренером. А после Китая будем ждать Мишу на российских стартах. Все ищут себя после карьеры спортсмена. Различные шоу — это же только до поры до времени, и это не соревнования.

Дай бог, чтобы у Миши всё получилось в новом деле! Фигурист он отличный, парень отличный. Он способен стать хорошим тренером, он вдумчивый парень, серьёзный», — сказала специалист «Матч ТВ».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова также положительно оценила решение Коляды. По её словам, абсолютно неважно, где работать — в России или за рубежом.

«Не расстроена его уходу в тренерскую деятельность. Он откатался, и мы его любили. К сожалению, на соревнованиях не умел делать то, что умел», — философски резюмировала Тарасова.

Михаил Коляда и Дарья Коляда

РИА Новости

© Алексей Даничев

Постановка Косторной

Алёна Косторная тем временем попробовала себя в роли хореографа. Спортсменка ставит программу новой подопечной Евгения Плющенко — Елене Костылевой, от чего в восторге не только 12-летняя спортсменка, но и её мама Ирина.

«Программа уже до дорожки шагов продумана, всего лишь за два с половиной часа. Работалось легко. Лена с Алёной давно знакомы, они тренировались целый год. Косторная всегда была для неё кумиром. Алёна близка по духу Лене, по характеру похожи: такая же взрывная и эмоциональная, конёк классный у обеих», — приводит слова Ирины ТАСС.

При этом сама Косторная пока относится к своей работе более сдержанно. По словам спортсменки, её пока сложно назвать полноценным постановщиком.

«Это те люди, кто с огромным именем. Я таким пока не являюсь, я пробую. Рада предоставленной возможности. Лена — прекрасный спортсмен, рабочий, всё проходит хорошо. Нам помогает Евгений Викторович Плющенко. Он выбрал музыку, нам всем понравился этот выбор, и мы работаем», — сказала фигуристка.

А Илья Авербух в этом сезоне начал сотрудничество с Петром Гуменником, а также с Александром Галлямовым и Анастасией Мишиной, с которыми занимается короткой программой.

«Предложение поработать с парой поступило от Тамары Николаевны Москвиной, я благодарен за это. Мы давно говорили об этом, но всё не получалось. Я приехал в Санкт‑Петербург, пока это был первый «подход к снаряду», два дня мы работали с Настей и Сашей, они были очень открыты к творческому процессу. Пока мы договорились, что не раскрываем секретов, но работа получилась достаточно интересной», — отметил Авербух.

Завершение карьеры Талалайкиной

Мария Талалайкина на неделе сообщила о завершении спортивной карьеры. В сезоне-2021/22 она предприняла попытку перейти в сборную Италии, но спустя год вернулась в Россию. На чемпионате страны в прошедшем сезоне 21-летняя фигуристка заняла 17-е место.

«Это выступление стало последним в моей карьере, я уже перед произвольной программой понимала, что это будет мой последний прокат, на глаза слёзы наворачивались. Понимала, что это в последний раз, поэтому просто наслаждалась катанием. И всё, больше на тренировки я не выходила. Слишком много факторов повлияло на моё решение», — рассказала Талалайкина.

При этом Татьяна Тарасова удивилась, зачем Марии нужно было вообще что-то объявлять. По мнению специалиста, девушка ничем не запомнилась. При этом во время комментирования чемпионата России тренер обратила внимание на лишний вес Талалайкиной, который и помешал нормально откатать программы.

«Не хочу об этом говорить, не буду объяснять то, что я сказала полгода назад. Она не была в сборной команде — так о ком вы пишете? Зачем, кому вы хотите сделать хорошо? Я её не запомнила как девочку, которая может защищать честь нашей Родины», — добавила Тарасова.

Талалайкина не стала вступать в полемику с одной из легенд отечественного фигурного катания.

«Извините, я не хочу в это лезть. Я выступала, наслаждалась каждой тренировкой и стартом. И делала это только для себя, вот и всё. Мне многие говорили, что не получится и что я не смогу. Я просто делала и делаю то, что мне доставляет удовольствие. Спасибо», — резюмировала спортсменка.

Забавная цель Малинина

Чемпион мира Илья Малинин, который является единственным спортсменом, исполняющим четверной аксель на соревнованиях, не собирается останавливаться на достигнутом. К пятерным он переходить пока, слава богу, не планирует. Спортсмен нашёл другой способ развлечь себя: он разучивает все прыжки с вращением в другую сторону.

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«Мне кажется это прикольным. С левой ноги я уже все прыжки выучил — теперь интересно сделать их и с правой. Я об этом давно думаю, мне хочется стабильно прыгать в обе стороны. Цель — освоить все тройные. Насчёт четверных не знаю, у меня ушло 11 лет, чтобы их выучить. А на то, чтобы запрыгать их с другой ноги, может уйти ещё 11 лет», — приводит слова фигуриста Sports.

Правда, этот навык пригодится Малинину только на показательных выступлениях, поскольку в соревнованиях это дополнительно никак оцениваться не будет.

«Но тогда на шоу надо придумать, как показать зрителям, что этот прыжок особенный», — добавил фигурист.

Также в большом интервью Малинин рассказал о своих любимых блюдах, в числе которых мамин борщ. Поделился тем, что родители подарили ему классную машину, на которой он теперь ездит на тренировки, а также поведал, как проводит свободное время.

«Иногда мне кажется, что остаться дома и поваляться в кровати уже здорово. Это мой островок спокойствия. Ещё могу залипнуть в компьютерной игре, люблю шутеры, гонки и adventure-игры. Играю онлайн с друзьями — это классный способ провести время», — отметил чемпион мира.

Сложный выбор Медведевой

Евгения Медведева, похоже, пришла к тому моменту, когда нужно определяться, в каком направлении двигаться дальше: сконцентрироваться на шоу или на медиа. По словам двукратной чемпионки мира, ей очень сложно совмещать оба занятия.

«Я как раз сейчас эту тему с психологом прорабатываю, потому что не знаю, кто я. И жнец, и на дуде игрец. И катаюсь, появляюсь и тут, и там, и сям, у меня дикий перегруз. Пока решаю. На меня с двух сторон нависает количество льда, медиа и вообще всего, что посередине рваться уже начинает. Мне уже надо выбирать что-нибудь, а всё никак», – сказала Медведева «Спорт-Экспрессу».

Как призналась фигуристка, на данном этапе сил ей придают мысли об отпуске, который у неё запланирован на конец весны — начало лета. А больше заряжают энергией её всё же непрофильные проекты.

«Для меня всё-таки более свежее что-то — это светские мероприятия. Понятное дело, что на каждый день их тоже не очень хочется пихать — баланс должен быть. Но больше заряжает меня комментирование, съёмки, ивенты, а фигурное катание — это моё дело и профессия», — добавила Медведева.

При этом, по мнению Евгении, последние события в мире привели к тому, что журналистика стала более лояльной к спортсменам.

«До этого я такого не замечала. Постоянно были нападки в нашу сторону. Что-то не так скажешь — тебе кранты. Сейчас, когда мы варимся внутри страны, современная спортивная журналистика поняла, что надо своего, российского спортсмена поддерживать и меньше на него нападать. Я не вижу сейчас статей с целью напасть, неважно, меня это касается или других. Лояльнее стали, хотя это должно было проявляться, когда мы ещё на международке выступали», — уверена фигуристка.