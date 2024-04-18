Тарасова хочет, чтобы в будущем Бах лично награждал россиян за победы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала Вячеслава Фетисова, который заявил, что припечатал бы президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха к хоккейному борту.

«Припечатать, согласна! Хочу, чтобы, когда мы вернёмся, все выигрывали, а Томас Бах нас награждал. Чтобы у него были приятные минуты», — сказала Тарасова «Спорт-Экспрессу».

9 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Фетисов заявил, что припечатал бы к борту главу МОК при встрече.