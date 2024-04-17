Авербух поставит новую короткую программу Мишиной и Галлямову

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду и хореограф Илья Авербух заявил, что работает над новой короткой программой для российских фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

«На днях по приглашению Тамары Николаевны Москвиной я отправился в Санкт-Петербург для совместной работы над короткой программой для чемпионов мира и действующих чемпионов России Анастасии Мишиной и Александра Галлямова», — написал Авербух в социальной сети.

Галлямов, выступающий в паре с Мишиной, является чемпионом мира, Европы и России. На счету фигуристов также бронзовая медаль Олимпийских игр.

Ранее Галлямов пожелал уйти от политизации Олимпиады в годовщину первых Игр в истории.