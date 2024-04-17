Авербух поставит новую короткую программу Мишиной и Галлямову
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«На днях по приглашению Тамары Николаевны Москвиной я отправился в Санкт-Петербург для совместной работы над короткой программой для чемпионов мира и действующих чемпионов России Анастасии Мишиной и Александра Галлямова», — написал Авербух в социальной сети.
Галлямов, выступающий в паре с Мишиной, является чемпионом мира, Европы и России. На счету фигуристов также бронзовая медаль Олимпийских игр.
Ранее Галлямов пожелал уйти от политизации Олимпиады в годовщину первых Игр в истории.