Коляда будет работать тренером в китайской академии

Российский фигурист Михаил Коляда станет тренером в китайской академии Pangqing Tongjian в Пекине.

«В этом году, в июле — августе, мы с моей женой будем преподавать в этом клубе, и мы надеемся, что наша технология сможет помочь большому количеству детей добиться прогресса», — приводит слова Коляды страница Pangqing Tongjian.

10 июля 2023 года стало известно, что Коляда приостановил спортивную карьеру. Он заявил, что к такому решению пришёл из-за ментальных проблем.

Фигурист является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании, бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года, а также двукратным обладателем бронзовой медали чемпионата Европы (2017, 2018).

Ранее Коляда заявил, что хочет попробовать себя в качестве блогера.