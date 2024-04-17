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Крылова рассказала, что фигуристы Морозов и Ерёменко тренируются в США

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Тренер Анжелика Крылова сообщила, что фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко тренируются в США.
Крылова рассказала, что фигуристы Морозов и Ерёменко тренируются в США
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Пока мы ничего не планируем, они продолжают тренироваться в Америке у Николая Морозова», — цитирует Крылову ТАСС.

Морозов и Ерёменко образовали дуэт зимой 2023 года. Фигуристы успели выступить на этапе Гран-при России в Красноярске с ритм-танцем, но снялись с произвольного из-за травмы Морозов. В ноябре спортсмены уехали в США.

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