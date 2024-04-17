Трусова: на шоу Тутберидзе чувствуешь себя немного как на соревнованиях
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«Даже сам факт того, что Этери Георгиевна смотрит... И сейчас она даже иногда мне говорит что-то перед выступлением: чтобы где-то я не торопилась, ещё что-то… Реально чувствуешь себя немножко как на соревнованиях. И точно так же на прогонах всё это делаем», — рассказала Трусова на YouTube-канале Okko.
За свою карьеру Трусова завоевала серебро чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы, а в 2022 году завоевала медаль зимних Олимпийских игр в Пекине, уступив лишь соотечественнице Анне Щербаковой.
Ранее Трусова назвала олимпийское серебро самой ценной медалью за карьеру.