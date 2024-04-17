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Трусова: на шоу Тутберидзе чувствуешь себя немного как на соревнованиях

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Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала об ощущениях от участия в шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
Трусова: на шоу Тутберидзе чувствуешь себя немного как на соревнованиях
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Даже сам факт того, что Этери Георгиевна смотрит... И сейчас она даже иногда мне говорит что-то перед выступлением: чтобы где-то я не торопилась, ещё что-то… Реально чувствуешь себя немножко как на соревнованиях. И точно так же на прогонах всё это делаем», — рассказала Трусова на YouTube-канале Okko.

За свою карьеру Трусова завоевала серебро чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы, а в 2022 году завоевала медаль зимних Олимпийских игр в Пекине, уступив лишь соотечественнице Анне Щербаковой.

Ранее Трусова назвала олимпийское серебро самой ценной медалью за карьеру.

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