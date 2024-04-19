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Фигуристы сборной США получили шоколадные золотые медали за Олимпиаду 2022 года

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Фигуристка Алекса Книрим сообщила, что члены национальной команды США получили шоколадные золотые медали за командный турнир Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Фигуристы сборной США получили шоколадные золотые медали за Олимпиаду 2022 года
  • Gettyimages.ru

«Шоколадная золотая медаль, чтобы заполнить пустоту, пока мы ждём настоящих», — написала Книрим в социальной сети.

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее сообщалось, что CAS зарегистрировал четыре апелляции по командному турниру фигуристов на ОИ-2022 в Пекине.

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