CAS зарегистрировал четыре апелляции по командному турниру фигуристов на ОИ-2022 в Пекине

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал четыре апелляции по командному турниру фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

Совместную апелляцию подали канадские фигуристы, Федерация фигурного катания Канады и Олимпийский комитет Канады. Остальные три апелляции принадлежат россиянам: ОКР, ФФККР и фигуристам — участникам командного турнира.

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее Александр Галлямов рассказал о собрании олимпийской команды после лишения золота, Валиева также присутствовала.