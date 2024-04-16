Новый мем Загитовой, травма Семененко и четверной выброс Мишиной и Галлямова: что обсуждают в мире фигурного катания

Алина Загитова вновь заставила своих болельщиков улыбнуться, назвав на одном из мероприятий россиян и китайцев сородичами. Евгений Семененко получил травму голеностопа, разучивая четверной аксель, и пропустил шоу Этери Тутберидзе. Пытается исполнять сложнейший прыжок и Пётр Гуменник. Анастасия Мишина и Александр Галлямов тем временем сообщили, что отрабатывают на тренировках четверной выброс. А Максим Траньков неожиданно выступил с жёсткой критикой Алёны Косторной и Георгия Куницы. По мнению двукратного олимпийского чемпиона, супруги некрасиво ведут себя по отношению к коллегам по цеху.

«Сородичи» Загитовой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова уже не удивляет своими «яркими» высказываниями. Тем не менее список мемов от неё стабильно пополняется. Ещё один появился после показательного выступления фигуристки на шоу Этери Тутберидзе в Санкт‑Петербурге. Один из номеров спортсменки поставлен под саундтрек из фильма «Дом летающих кинжалов» режиссёра Чжана Имоу. И по словам девушки, ей было непросто привыкать к наряду с длинными рукавами.

«Я специально смотрела уроки от наших сородичей — китайцев. Было довольно сложно, но всё нарабатывается», — приводит слова Загитовой «Матч ТВ».

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Не смог удержаться от комментария на данную тему Дмитрий Губерниев.

«Загитова зрит в корень с учётом того, что происходит сейчас в экономике, с учётом наших торговых связей с Китаем, с учётом того, что мы обращаем самое пристальное внимание на Восток. С учётом всего этого китайцы — наши сородичи. Вспомним известное: «Русский с китайцем — братья навек», — заявил журналист.

Также Губерниев оценил желание Алины запустить шоу на YouTube. Оно будет называться «Постеры». Как пошутил комментатор, без него смешного формата у фигуристки не получится.

«Понятно, что любое комедийное шоу для Загитовой будет вести бессмысленно, если её партнёром буду не я. Только вдвоём мы обречены на успех. Но у меня четыре федеральных канала, поэтому мне будет очень сложно найти время, чтобы вести комедийное шоу с Алиной. Сейчас у неё есть отличная возможность сконцентрироваться на своей школе в Татарстане, потом она может лишний раз наладить торговые связи с КНР. Если двигаться ближе к сородичам, то это всё будет перспективно», — добавил Губерниев.

Критика Косторной и Куницы

Неожиданно жёсткой критике со стороны двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова подверглись на прошедшей неделе Алёна Косторная и Георгий Куница. И дело вовсе не в программах или выступлениях. Специалисту не нравится, как фигуристы ведут себя на тренировках по отношению к своим коллегам.

Так, бывший спортсмен вспомнил инцидент на чемпионате России, когда Куница грубо накричал на юных Майю Шегай и Игоря Шамшурова.

«В какой-то момент мы наблюдаем: заходят Алёна с Гошей на поддержку, и в трёх метрах от него падает пара. Они очень молоденькие, неопытные. Девочка не справилась с прыжком. Вот она только упала, а Гоша поднимает. И он не сделал эту поддержку, поворачивается и на весь лёд: «Ты чего там сидишь?!»

Опять этот мат стоит. Официальная тренировка, ну ребята! И мы все переглядываемся: ну ё-моё, это некрасиво. Поэтому мой совет ребятам: прислушаться, и если вы парники, то ведите себя как парники», — сказал Траньков.

По мнению двукратного олимпийского чемпиона, такие инциденты в том числе влияют и на оценки судей.

«Я хочу помочь этой паре, и я попытаюсь это сделать. Может быть, они меня посмотрят и услышат. Они пришли в наш храм парного катания. Парники — это немножко такой свой мир. У нас существует кодекс поведения. И если ты становишься своим, тогда у тебя всё в порядке. А если ты ведёшь себя по каким-то своим законам — на предстартовых тренировках, в отношениях с людьми, со своими соперниками, — то сразу же начинаются какие-то проблемы. Не знаю, отражается это на оценках или нет. Думаю, что поведение на тренировках у парников отражается», — признался тренер.

Алена Косторная и Георгий Куница

РИА Новости

© Александр Вильф

Травма Семененко

Не обходится в межсезонье без травм. Чемпион России Евгений Семененко на тренировке потянул голеностоп и не смог выступить на обоих шоу Тутберидзе. К счастью, по словам тренеров, повреждение несерьёзное и фигурист скоро вернётся в строй. Как оказалось позднее, спортсмен разучивает четверной аксель, и неприятный инцидент произошёл при попытке прыгнуть его.

Хочет попасть в узкий клуб исполнителей данного сложнейшего элемента и Пётр Гуменник. Однако он пока не пробует делать квад на тренировках.

«Я по-другому готовлюсь: не собираюсь много падать с него — собираюсь подготовиться к нему так, чтобы с одной-двух попыток его сразу сделать», — приводит слова Гуменника «Чемпионат».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова одобрила попытки одиночников. По её мнению, без этого не может быть прогресса фигурного катания.

«Молодцы, а что нам делать? Если есть три с половиной оборота, надо пробовать четыре с половиной, такова спортивная жизнь. Всегда травмоопасно учить что-то новое, но учим же. Евгению желаю скорейшего выздоровления», — приводит слова специалиста ТАСС.

Четверной выброс Мишиной и Галлямова

Как оказалось, не стоят на месте и чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов. По словам партнёра, они разучивают четверной выброс. Всё-так нужно не отставать от Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

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«Мы тренируем разное — можем и поддержку в пять оборотов, и подкрутку в четыре, поэтому ничего нам не мешает, чтобы тренировать четверной выброс. Будем ли мы вставлять этот элемент в программу? Это требует очень долгой подготовки, если мы его не показываем на шоу, то это не значит, что мы его не учим и не тренируем. Мы хотим, чтобы это было в готовом виде, чтобы можно было чисто исполнять на соревнованиях», — отметил спортсмен.

В то же время Юлия Артемьева и Алексей Брюханов не спешат догонять соперников. По мнению партнёра, данный элемент очень травмоопасен.

«Даже если поднимут базовую стоимость, мы пока не будем учить. Четверной выброс — это не только технические моменты. Нужно ещё изменить систему ОФП и СФП. Это вопрос не только одного оборота», — объяснил Брюханов.

Согласен с тем, что стоимость элемента ультра-си слишком низкая, и Козловский. Он опубликовал в своих социальных сетях видео, как Бойкова исполняет выброс на шоу, и обратился к международной федерации.

«Уважаемый ISU! Могли бы вы рассмотреть возможность поднять стоимость за четверные выбросы? Спортсменка на видео выезжает сложнейший элемент в условиях шоу и плохого освещения! Абсолютно без разминки! Нам кажется, что при хорошем освещении и после качественной разминки сделать это будет намного проще! Просим вас с вниманием отнестись к нашей просьбе! Ведь основная задача в спорте — это развитие и движение вперёд», — написал спортсмен.

Проблемы Самоделкиной

Тем временем Софья Самоделкина никак не может сменить спортивное гражданство. Правда, судя по комментариям официальных лиц, переживать не стоит, это технический момент.

По словам генерального секретаря ФФККР Александра Когана, он до сих пор не получил запрос от Казахстана. Дело в том, что в данный момент происходит реорганизация местной федерации. Союз конькобежцев по требованию ISU разделяют на две организации. Одна будет отвечать за фигурное катание, а вторая — за все остальные виды.

«От Казахстанского союза фигурного катания на коньках запроса на открепление данной спортсменки в ФФКР не было отправлено в связи с оформлением документов в Минюсте Республики Казахстан. Соответственно, запрос будет отправлен от КСФКК РК после получения аккредитации», — приводит слова главного тренера сборной Казахстана Асем Касановой РИА Новости.

Впрочем, Самоделкина уже успела немного разочароваться в «новой» стране. По словам фигуристки, ей не дали выступить на местном чемпионате даже вне конкурса.

«Остаётся неделя. Я в хорошей форме, высылаю видео прокатов. Прошу — скажите мне, выступаю ли я в конкурсе, вне конкурса? И нам не отвечают. Просто не отвечают — ни мне, ни маме, ни папе. Остаётся два дня, я всё равно верю, хотя мысленно понимаю, что как будто я не выступаю. Но вдруг мне прямо в этот день напишут — у нас получилось, вылетайте. Проходит чемпионат... Я такая — жаль. Но не расстраиваюсь, думаю: не этот сезон, так следующий», — отметила Софья в эфире Okko.

Фигуристка Софья Самоделкина

РИА Новости

© Александр Вильф

Очередная распавшаяся пара

В нынешнее межсезонье особенно много новостей про распад пар. На этот раз прекратил своё существование дуэт Дарьи Бояринцевой и Романа Плешкова. Партнёр, как и ранее Валерий Колесов, решил завершить спортивную карьеру. По словам Нины Мозер, 24-летний юноша ушёл работать в Минцифры, а девушка думает над тем, чтобы стать тренером.

Между тем Ясмина Кадырова, похоже, нашла фигуриста, с которым будет готовиться к следующему сезону. Им стал Илья Миронов.

«Ребята катаются, пока мы, кроме Ильи, никого в паре с Ясминой не видим. Они не так долго катаются, вроде неплохо. У ребят хорошее настроение, им всё нравится, у них всё получается», — сказал тренер Артур Минчук.

При этом, чтобы вместе тренироваться, Миронову нужно будет покинуть академию Евгения Плющенко и перебраться в Санкт-Петербург. Ранее партнёр выступал с Екатериной Гейниш и Таисией Собининой.

Ещё один любопытный трансфер: переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в Ледовую академию Монреаля. До этого дуэт, выступающий за Грузию, тренировался под руководством Алексея Килякова.

При этом, по словам Татьяны Тарасовой, ребятам предстоит приложить много усилий, чтобы обратить на себя внимание на международной арене.

«Хоть они и заняли 12-е место на чемпионате мира, мне их выступление понравилось. Посмотрим, смогут ли они прибавить в Монреале. Поживём — увидим. Пока они ещё достаточно молодые, нам ещё долго предстоит смотреть, как они развиваются. Но в целом я видела немало великих пар, в сравнении с ними пока не замечаю в Дэвис и Смолкине ничего выдающегося», — заявила Тарасова.