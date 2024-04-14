Коган: Федерация фигурного катания Казахстана не подавала запрос на переход Самоделкиной

Коган: ФФК Казахстана не подавала запрос на переход Самоделкиной

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что из Федерации фигурного катания Казахстана не обращались по вопросу перехода российской фигуристки Софьи Самоделкиной.

РИА Новости