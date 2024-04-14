Коган: Федерация фигурного катания Казахстана не подавала запрос на переход Самоделкиной
Коган: ФФК Казахстана не подавала запрос на переход Самоделкиной
- РИА Новости
«Федерация фигурного катания Казахстана не подавала запрос на переход фигуристки Самоделкиной», — цитирует Когана ТАСС.
Тренер сборной Казахстана Асем Касанова рассказала, что ФФККР не даёт открепление фигуристке. Самоделкина летом приняла гражданство Казахстана.
Напомним, что Софья владеет всеми видами четверных прыжков, а также тройным акселем.
Ранее Самоделкина заявила, что не сама приняла решение уйти от тренера Соколовой.