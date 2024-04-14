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Коган: Федерация фигурного катания Казахстана не подавала запрос на переход Самоделкиной

Коган: ФФК Казахстана не подавала запрос на переход Самоделкиной

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что из Федерации фигурного катания Казахстана не обращались по вопросу перехода российской фигуристки Софьи Самоделкиной.
Коган: Федерация фигурного катания Казахстана не подавала запрос на переход Самоделкиной
  • РИА Новости

«Федерация фигурного катания Казахстана не подавала запрос на переход фигуристки Самоделкиной», — цитирует Когана ТАСС.

Тренер сборной Казахстана Асем Касанова рассказала, что ФФККР не даёт открепление фигуристке. Самоделкина летом приняла гражданство Казахстана.

Напомним, что Софья владеет всеми видами четверных прыжков, а также тройным акселем.

Ранее Самоделкина заявила, что не сама приняла решение уйти от тренера Соколовой.

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