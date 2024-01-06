Самоделкина заявила, что не сама приняла решение уйти от тренера Соколовой

Фигуристка Софья Самоделкина высказалась об уходе от тренера Светланы Соколовской.

«Я ведь не сама приняла решение уйти, не была готова к тому, что всё так обернётся. Даже предпосылок не было. Накануне Светлана Владимировна попросила маму прийти на каток. Ничего необычного в этом не было, мы постоянно разговаривали насчёт того же перехода. У меня в тот день была хорошая утренняя тренировка. Я прыгала четверной риттбергер. Не выпрыгивала его, просто как бы вкручивала. Потом, по-моему, даже прокатала программу. То есть в целом всё шло неплохо. А потом нас с мамой пригласили в методический кабинет, где уже собрались все тренеры нашей группы, абсолютно все. Вот тогда я и начала понимать: предстоит непростой разговор», — заявила Самоделкина RT.

Фигуристка ответила на вопрос, была ли она внутренне готова к такому развитию событий.

«Честно говоря, нет. Я и сейчас, если честно, до конца не понимаю причину. Но тогда всё выслушала, с чем-то была согласна, с чем-то — нет, но это уже не имело никакого значения. Потом все вышли из кабинета, включая маму, я осталась одна. Ну, и, конечно, давай плакать. Не от того, что меня выгнали. Просто реально не понимала, что делать дальше», — сказала она.

Полностью интервью с фигуристкой читайте на сайте RT.

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