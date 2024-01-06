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Самоделкина заявила, что не сама приняла решение уйти от тренера Соколовой

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Фигуристка Софья Самоделкина высказалась об уходе от тренера Светланы Соколовской.
Самоделкина заявила, что не сама приняла решение уйти от тренера Соколовой
  • РИА Новости

«Я ведь не сама приняла решение уйти, не была готова к тому, что всё так обернётся. Даже предпосылок не было. Накануне Светлана Владимировна попросила маму прийти на каток. Ничего необычного в этом не было, мы постоянно разговаривали насчёт того же перехода. У меня в тот день была хорошая утренняя тренировка. Я прыгала четверной риттбергер. Не выпрыгивала его, просто как бы вкручивала. Потом, по-моему, даже прокатала программу. То есть в целом всё шло неплохо. А потом нас с мамой пригласили в методический кабинет, где уже собрались все тренеры нашей группы, абсолютно все. Вот тогда я и начала понимать: предстоит непростой разговор», — заявила Самоделкина RT.

Фигуристка ответила на вопрос, была ли она внутренне готова к такому развитию событий.

«Честно говоря, нет. Я и сейчас, если честно, до конца не понимаю причину. Но тогда всё выслушала, с чем-то была согласна, с чем-то — нет, но это уже не имело никакого значения. Потом все вышли из кабинета, включая маму, я осталась одна. Ну, и, конечно, давай плакать. Не от того, что меня выгнали. Просто реально не понимала, что делать дальше», — сказала она.

Полностью интервью с фигуристкой читайте на сайте RT.

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