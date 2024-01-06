Самоделкина назвала Косторную хореографом с хорошим воображением

Фигуристка Софья Самоделкина заявила, что Алёна Косторная является хореографом с хорошим воображением.

«В целом, считаю, Алёна очень достойно справилась с задачей. Обычно программы ставят те, у кого уже есть определённый опыт. У Алёны большого опыта не было, поэтому я ей скинула музыку и просто попросила подумать, может, каких-то фишек получится накидать. Но, когда мы вышли на лёд, сразу стало понятно, что у человека всё очень хорошо с воображением.

Не было такого тупежа, мол, всё, что могли, уже сделали, и не знаем, как быть дальше. Мы поставили одну связку, другую, и программа как бы сама пошла дальше. В этом плане Алёна реально хороший специалист, понимающий, что и зачем она делает», — заявила фигуристка RT.

Полностью интервью с Самоделкиной читайте на сайте RT.

Ранее Самоделкина ответила, как долго планирует продолжать выступать.