Самоделкина: только от меня зависит, до скольких лет буду кататься

Фигуристка Софья Самоделкина ответила, как долго планирует продолжать выступать.

«Конечно, в глубине души по-прежнему хочется выступать. Я готовилась к чемпионату Казахстана, но туда поехать не получилось. Сейчас я спокойно это воспринимаю. Только от меня зависит, до скольких лет буду кататься.

До скольких же? Пока не могу ответить. Многие тоже ведь говорят о намерениях кататься долго, а на деле всё выходит иначе. Может, я выиграю свой первый чемпионат мира и скажу себе: «Хватит!» А может, наоборот, захочу соревноваться ещё и ещё», — заявила фигуристка RT.

Полностью интервью с Самоделкиной читайте на сайте RT.

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