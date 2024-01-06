Самоделкина: на одной из тренировок сделала 12 тройных акселей

Фигуристка Софья Самоделкина рассказала, как сделала 12 тройных акселей на тренировке.

«Даже маме недавно сказала: таких ощущений, как сейчас, у меня года полтора, наверное, не было. Когда я перешла к Светлане Владимировне, уже начинала расти. Собственно, и до этого те же четверные у меня не были особенно стабильными. Сейчас впервые за полтора года я начала прыгать тот же сальхов по пять, шесть раз подряд. В конце декабря перед тем, как у нас начались шоу, на одной из тренировок сделала 12 тройных акселей и даже не задумалась о том, как это реально много. Я настолько рада этому новому для себя ощущению, что желание кататься возрастает прямо до максимума», — заявила фигуристка RT.

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