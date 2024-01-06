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Самоделкина: в пропуске сезона при большом минусе есть много маленьких плюсов

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Фигуристка Софья Самоделкина рассказала о плюсах в пропуске сезона.

«Я бы сказала, при одном большом минусе, который заключается в отсутствии каких бы то ни было стартов, появилось много маленьких плюсов. Есть время стабилизировать сложные прыжки, чтобы выходить на них не как на амбразуру, а в спокойном, уверенном режиме, зная, что этот набор я уже катала.

Появилось время залечить травмы, никуда не торопясь. Естественно, они никуда не деваются, какие-то недолеченные места так или иначе всё равно иногда дают о себе знать при нагрузках. Но одно дело — постоянно принимать какие-то обезболивающие, и совсем другое — иметь возможность спокойно переждать, если случается обострение, дать себе отдохнуть», — заявила фигуристка RT.

Полностью интервью с Самоделкиной читайте на сайте RT.

Ранее Самоделкина высказалась об исполнении прыжков во время шоу.

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