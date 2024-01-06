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Самоделкина заявила, что её заряжает исполнение сложных прыжков во время шоу

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Фигуристка Софья Самоделкина высказалась об исполнении прыжков во время шоу.

«Я всегда работала на тренировках с полной отдачей, всегда хотела кататься. То есть не было такого, когда выходишь на лёд такая: лень, тяжело, не буду сегодня ничего делать. Даже когда реально тяжело, всегда можно найти чем заняться. Поскользить побольше, повращаться. Но в прошлом году, когда я ещё каталась в ЦСКА, у меня вообще настроения не было пробовать аксель — он физически не получался, не знаю почему. Я связываю это с ростом, поскольку никаких других причин даже придумать не могу.

Сейчас же всё совпало: и прыжки стали восстанавливаться, и тренеры поддерживают, и обстановка способствует. Когда на тренировках прыжки удаются, то и на шоу хочется что-то более сложное попробовать. Если получается, это неимоверно заряжает», — заявила фигуристка RT.

Полностью интервью с Самоделкиной читайте на сайте RT.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев разрешил Самоделкиной участвовать в чемпионате Казахстана.

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