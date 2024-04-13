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Галлямов рассказал, что на запись песни с Трусовой у него пока нет времени

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Призёр Олимпиады в соревнованиях спортивных пар Александр Галлямов высказался о возможной записи песни с серебряным призёром Олимпийских игр в женском одиночном катании Александрой Трусовой.
Галлямов рассказал, что на запись песни с Трусовой у него пока нет времени
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«С Сашей мы уже это обсуждали, и вчера на шоу тоже. Проблема в том, что нужно максимально искать для этого время, потому что у меня сейчас учёба, написание диплома. Но я по максимуму стараюсь этому уделять время, хоть его не так много», — цитирует Галлямова ТАСС.

Песню «Я не кукла» 19-летняя россиянка записала вместе с соотечественницей Софьей Самоделкиной и болгарской фигуристкой Марией Левушкиной. В июне Трусова выпустила дебютную композицию под названием «Два крыла».

Ранее Трусова ушла от ответа касательно участия в следующем сезоне.

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