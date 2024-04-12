Тарасова назвала Дюамель законченной дурой за слова о Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала канадскую фигуристку Меган Дюамель, которая, говоря о Камиле Валиевой, заявила, что ни один спортсмен в подростковом возрасте не принимает более 50 добавок самостоятельно или без злого умысла.

«Дюамель не знает, о чём говорит. Она дура законченная! Брать и просто так говорить — не годится. Она не знает ни человека, ни ситуацию — ничего не знает. Пусть Дюамель за собой следит. А за нашей Валиевой ей не надо следить!» — сказала Тарасова Sport24.

По её словам, невозможно перекрыть поток подобных высказываний — они будут продолжать появляться, поскольку все люди говорят то, что хотят.

Это не первый раз, когда Тарасова вступает в заочную перепалку с канадской фигуристкой: осенью прошлого года она назвала её свиньёй за слова о допинге среди российских фигуристов.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Ранее фигуристка Алёна Леонова заступилась за Камилу Валиеву.