Выступающая в США фигуристка Ефимова: парное катание в России на очень высоком уровне

Американская фигуристка Алиса Ефимова, выступающая в дуэте с Мишей Митрофановым, считает, что парное катание в России находится на высоком уровне.

«Слежу ли за российским парным катанием? Пересматриваю прокаты лидеров. От начала до конца посмотрела прыжковый турнир. Понимаю, что парное катание в России на очень высоком уровне», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

В июне 2023 года стало известно, что Ефимова будет выступать за США. Вместе с Митрофановым они заняли второе место на чемпионате страны.

Ефимова начинала карьеру в качестве одиночницы в Финляндии. Затем выступала за Россию в паре с Александром Коровиным.

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