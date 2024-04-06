«Не опаснее четверных»: ISU планирует разрешить фигуристам исполнять сальто назад на соревнованиях

Международный союз конькобежцев на ближайшем конгрессе организации планирует обсудить вопрос о разрешении фигуристам исполнять сальто назад на соревнованиях. Прыжок был запрещён в 1976 году из-за травмоопасности, однако атлеты продолжают его разучивать. Последним в свой прокат его включил чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа. Как признался фигурист Андрей Ежлов, при исполнении четверного прыжка риск получить повреждение куда выше.

Международный союз конькобежцев планирует очередные изменения в правилах соревнований. Так, в ближайшее время на конгрессе организации, который состоится с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе, чиновники могут разрешить фигуристам включать в программы сальто назад.

В данный момент оно запрещено: за его исполнение спортсмены получают два балла штрафа. Тем не менее некоторые продолжают отрабатывать элемент и даже показывать на соревнованиях, невзирая на санкции. Совсем недавно на чемпионате Европы в произвольный прокат его добавил двукратный чемпион первенства Адам Сяо Хим Фа. И именно выступление представителя Франции и комментарии после, по информации СМИ, подтолкнули чиновников обсудить «легализацию» прыжка.

«Нашему виду спорта нужен человек, который даст ему определённый толчок и добавит свежести. То же сальто назад является базой для многих новых элементов, которые можно было бы привнести в фигурное катание. Если бы мы могли выйти за некоторые ограничения, то это добавило бы оригинальности и креативности», — объяснил своё решение в интервью РИА Новости спортсмен.

Интересно, что лишь один фигурист в истории успел исполнить прыжок в рамках правил — американец Терри Кубичка на чемпионате мира 1975 года. После этого элемент попал в чёрный список из-за повышенной травмоопасности. Именно на это обратила внимание заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Будет больше повреждений, пока его будут учить, плюс нужно привлекать новых тренеров по акробатике, платить им отдельно. Они про это не думают? Сальто ребята некоторые делают, и все научатся, но если человек высокий, то делать этот элемент будет тяжело, видимо. Это их мало волнует», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Но, несмотря на запрет, некоторые фигуристы всё же решались и до Хим Фа на демонстрацию данного элемента на соревнованиях. Пожалуй, самой известной из них была пятикратная чемпионка Европы Сурия Бонали, которая исполнила сальто на Олимпиаде-1998. После короткой программы она шла шестой и в самом начале произвольной упала с каскада. А затем, понимая, что шансов на медаль нет, сделала сальто на радость публике и заняла итоговое 10-е место.

Видели данный прыжок в текущем сезоне болельщики и в исполнении россиян. На турнире шоу-программ его добавил в номер Дмитрий Алиев. Также часто демонстрирует элемент зрителям — правда, уже после официального проката — парник Андрей Ежлов. По мнению фигуриста, в нём нет ничего сложного.

«Я рад, что сальто могут разрешить. Не настолько это травмоопасный элемент, не опаснее четверных. Теперь это можно будет делать легально. Также с помощью сальто можно делать различные крутые заходы в поддержки и не только, это не будет запрещённым элементом», — отметил фигурист.

Согласен с Ежловым и Максим Траньков. По словам двукратного олимпийского чемпиона, сальто в фигурном катании исполняет на тренировках каждый второй.

«Может, со стороны данный прыжок кажется безумно опасным, но на самом деле ничего страшного в нём нет. Прекрасно помню, как ещё в 1998-м на ОИ в Нагано француженка Сурия Бонали включила его в собственную произвольную. А ведь с тех пор прошло почти 30 лет. Тогда за сальто спортсменку наказали и сняли баллы. Зато потом в шоу ты будешь цениться больше. Я сальто никогда исполнять не пробовал, даже на тренировках, поскольку всё-таки выступал в парах. Не горел желанием. Но среди действующих россиян-одиночников могу назвать несколько фамилий, кто его спокойно делает», — заявил RT Траньков.

Обозреватель RT Елена Вайцеховская также обратила внимание, что на сегодняшний день четверные прыжки куда более опасны для здоровья.

«Заднее сальто даёт фигуристу гораздо меньший диапазон риска, нежели любой из квадов. По исполнению оно примитивно — что на акробатической дорожке, что на льду. И даже недокрут чреват не разрывом связок (в отличие от четверных прыжков), а максимум тем, что приземлиться можно на четвереньки», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

При этом, по мнению трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной, сальто в своё время запретили вовсе не из-за сложности и опасности.

«Просто в фигурном катании можно было совершать вращения исключительно по вертикальной оси. Сальто же делается по горизонтальной. Только из-за этого его запретили. Данный элемент исполняли очень давно. На память сразу приходит американец Терри Кубичка, который первый и начал подобные эксперименты ещё в 70-х годах прошлого века. Как раз после ряда его попыток сальто и запретили на официальном уровне. Потом стала «упражняться» француженка Сурия Бонали. А уж в показательные выступления его включали регулярно», — объяснила RT Роднина.

Как отметила специалист, на расстановку сил этот элемент нисколько не повлияет, поскольку прыжки в фигурном катании оцениваются по количеству оборотов.

«А тут спортсмены будут получать всего один. Другими словами, это всё — фантик для котёнка, повод для журналистов что-то обсудить. Риска же для здоровья нет никакого. А как спортивные гимнасты крутят сложнейшие комбинации? На льду падать даже лучше — там скользящий удар, мягче, чем об пол», — сказала Роднина.

Вайцеховская и вовсе не увидела в новости про «легализацию сальто» повода для обсуждения, поскольку прыжок не будет давать фигуристам, владеющим элементом, никакого преимущества над остальными соперниками.

«Если правильно оцениваю ситуацию, даже в случае положительной резолюции заднее сальто будет разрешено в фигурном катании как хореографический элемент, не имеющий базовой стоимости. В таком случае какая вообще разница, что именно этим хореоэлементом является? С позиции здравого смысла появление подобных фишек в арсенале фигуристов — очень неплохой шанс добавить виду спорта зрелищности и дополнительного интереса», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Именно желанием сделать фигурное катание более интересным для болельщиков и рекламодателей объяснила обсуждение вопроса о разрешении сальто и олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

«Насколько я понимаю, из-за понижения интереса к фигурному катанию в Европе и Америке в ISU озадачены вопросом, как привлечь зрителей и спонсоров. Им нужно дать что-то большее, чем у них есть сейчас, и слава богу, что они что-то ищут, а не сидят на месте. Надо, чтобы вид спорта развивался, они видят развитие в этом, и я не считаю, что это плохо. Выучить для мальчиков, исполняющих четверные прыжки, не составит проблемы», — отметила Бестемьянова.