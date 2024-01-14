Прогресс французов, «махинации» судей, блёклость Дэвис и Смолкина: главные акценты ЧЕ по фигурному катанию в Каунасе

Прошедший в Каунасе чемпионат Европы по фигурному катанию дал много пищи для размышлений даже в отсутствие сборной России. Поражение Анастасии Губановой от Луны Хендрикс выглядело закономерным с учётом судейских «махинаций», хотя женский турнир вообще мог закончиться победой Нины Пинзаррон, а триумф Адама Сяо Хим Фа вышел пресным, несмотря на запрещённое сальто назад в стиле Сурии Бонали. Анастасия Метёлкина и Лука Берулава едва не сотворили главную сенсацию, а их «соотечественники» Диана Дэвис и Глеб Смолкин, напротив, выглядели блёкло и неубедительно, в том числе на фоне Евгении Лопарёвой и Жоффре Бриссо.

Чемпионат Европы развеял сразу несколько иллюзий, главная из которых заключалась в том, что в отсутствие российских фигуристов в Каунасе просто-таки не на кого смотреть. На деле вышло иначе. В каждом из четырёх видов программы имелись интрига, порой до предела закрученная, как в женском одиночном катании, свои звёзды и постановки, которые хочется пересматривать.

Наличествовали даже судейские «махинации». Кавычки здесь поставлены не просто так. В необъективных видах спорта по умолчанию следует принимать в расчёт, причём без истерик, как человеческий фактор, так и допустимые манипуляции в оценках — всё это входит в неписаные правила игры. Взять, допустим, наиболее скандальный, на первый взгляд, финал — женский, с первой в карьере победой Луны Хендрикс.

Каталась ли бельгийка лучше Анастасии Губановой? На мой взгляд, нет. Но Луна в своём восьмом взрослом международном сезоне (по ходу которых, напомню, случились две Олимпиады, два подиума мировых первенств, возвращение после тяжёлой травмы и серебро прошлого европейского чемпионата) заведомо имела гораздо больший вес в глазах судей. И не могла не иметь. Год назад она проиграла именно Губановой, дважды упав в произвольной программе, но в этом сезоне победила на этапе Skate America в США, была третьей на Гран-при в Китае и второй — в финале серии. В то время как Губанова на своих этапах дважды оставалась шестой и никуда не отобралась.

В Каунасе, кстати, в бельгийской команде вполне могла произойти ситуация, аналогичная той, что случилась в олимпийском Пхёнчхане, — победа «не той» девочки. 17-летняя Нина Пинзаррон, положа руку на сердце, перекатала в произвольной программе как Луну, так и Анастасию, но в итоговом протоколе осталась третьей.

В момент её заключительного выступления любопытно прозвучал комментарий российского тренера Бетины Поповой: «Всё докручено, всё на месте». Однако в итоге техническая оценка юной бельгийки опустилась с 74,50 до 68,40 — была безжалостно порезана из-за якобы недокрутов на четырёх прыжках.

Плюс за прекрасно исполненную, необычайно интересную, хореографически сложную программу авторства Бенуа Ришо на музыку Арама Хачатуряна девушка получила откровенно низкие баллы за компоненты. В общей сложности за оба проката Нина уступила соотечественнице второй оценкой почти 11 баллов, и это воспринималось как сигнал: тебе, девочка, авторитет уровня Хендрикс ещё завоёвывать и завоёвывать.

Понятно, что сказанное — всего лишь частные размышления, но, если с ними согласиться, в расстановке фигуристок на пьедестале многое становится объяснимым.

Удивительно, но самым блёклым из всех четырёх финалов стал мужской. Адам Сяо Хим Фа одержал победу с баллами, которые позволили бы ему стать на недавнем чемпионате России пятым. Относиться к этой фразе всерьёз с учётом специфики внутрироссийского судейства, конечно же, не следует, тем более что базовой сложностью произвольной программы с четырьмя четверными прыжками француз превосходит своих российских визави.

Но откатался он в Каунасе плохо. В произвольной программе упал, получил ещё два балла штрафа за нелегальный в рамках нынешних правил элемент — сальто назад, но даже здесь на ум приходило лишь то, что соотечественница Адама, пятикратная чемпионка Европы Сурия Бонали, позволявшая себе хулиганить подобным образом 30 с лишним лет назад, исполняла заднее сальто лучше.

Наиболее короткий путь к чемпионству могли бы зафиксировать в парном катании Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, вставшие в пару менее года назад и выступающие за Грузию, и тогда это стало бы иллюстрацией много раз сказанной фразы: возьми любой из экс российских дуэтов, и он без труда справится с любым из нынешних чемпионов. Но сюжет не сложился по вине самих фигуристов: короткую программу они выиграли, а в произвольной не хватило скатанности.

Гораздо интереснее было наблюдать за ещё одним новым грузинским дуэтом — в танцах. Диана Дэвис и Глеб Смолкин после почти двухгодичного перерыва дебютировали в Каунасе за новую страну, с новым тренером Алексеем Киляковым и опустились на одну позицию в сравнении с позапрошлогодним выступлением на континентальном первенстве — стали лишь восьмыми, притом что впереди оказалось сразу четыре дуэта, которые в олимпийском сезоне им проигрывали.

Можно, конечно, поёрничать, сказать, что Грузия — это не Россия, а Киляков — не Игорь Шпильбанд, под руководством которого Диана и Глеб готовились к Играм в Пекине ещё под российским флагом. Звучать будет жёстко, но определённая правда в этом есть. После ритм-танца Дэвис и Смолкин остановились на седьмой позиции, при этом разница в баллах с тремя вышестоящими дуэтами была совсем небольшой и давала надежду, что фигуристы сумеют побороться минимум за то, чтобы оказаться в шестёрке.

Увы, но эти надежды разрушил произвольный танец.

Балетная тема на льду вообще неимоверно сложна для интерпретации. Один из наиболее интересных на текущий момент российских ледовых хореографов Сергей Плишкин рассказывал, как в своё время ему довелось поработать над постановкой «Шопенианы» с Николаем Цискаридзе.

В один из дней тот пришёл на тренировку к фигуристам, взглянул на уже проделанную Сергеем работу и сказал: «Всё очень хорошо. Но «Шопениана» — это звенящая классика балетного танца. У тебя кое-где скрещиваются руки, а это уже «Дон Кихот». Так что убирай эти движения, если хочешь, чтобы человек, который разбирается в балете, сказал, что вы молодцы».

«Чёрный лебедь» в исполнении Дианы Дэвис уже постановочно сильно грешил аналогичным несоответствием: отсутствием балетных спины и рук, не самой удачной причёской, неряшливо натянутыми на ботинок колготами.

Да и чисто технических претензий по ходу катания оказалось немало: сложная поддержка, не вписанная в музыку и выпадающая из программы, не слишком чёткое исполнение шагов партнёршей и твизлов — партнёром. Как следствие, проигрыш в десять баллов самим себе в личном результате и восьмое место без видимой перспективы подняться выше в ближайшем будущем.

Абсолютная противоположность во всех отношениях — Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо. Два года назад на континентальном первенстве дуэт был девятым, в прошлом году занял пятое место, в нынешнем продвинулся на позицию вверх. Когда-то спортсмены начинали кататься у Екатерины Рублёвой и Ивана Шефера, из-за пандемии были вынуждены уехать во Францию, сейчас тренируются в монреальской академии танцев на льду и выглядят как пара, почти не имеющая слабых мест, с великолепными, характерными для Монреаля постановками. Добавить к этому судейский ресурс, который, вне всякого сомнения, у канадской школы велик, и можно будет говорить о том, что уже на ближайшей Олимпиаде Франция способна оказаться на пьедестале командного турнира.

Звучит непривычно, но в одиночном катании у страны есть Сяо Хим Фа и Лорин Шильд, в парном — Камий и Павел Ковалёвы, которым, правда, не повезло: на прошлом чемпионате фигуристы были шестыми, но в Каунасе были вынуждены отказаться от выступления в произвольной программе из-за травмы партнёрши. А ведь всего два года назад в Пекине фигурнокатательный ресурс страны вообще не позволял собрать команду.